Ladro di appartamenti in manette a Ferragosto: aperta la ricerca del complice

Per ferragosto a Firenze, in via Cirillo, la polizia ha sventato un furto in appartamento e arrestato un 24enne, di origine albanese, colto sul fatto.

Il 24enne non era solo, ma con un complice che faceva da palo. La polizia si è avvicinata all'appartamento con le volanti a fari spenti, da entrambe le direzioni della strada, tappando le vie di fuga ai due.

Quando, arrampicati sul balcone, hanno notato l'arrivo della polizia, hanno tentato la fuga. Lo scassinatore si è lanciato giù dal balcone e dopo un inseguimento e il tentativo di liberarsi con calci e pugni, è stato bloccato in via Borghini. Il complice, colui che faceva da palo, ha invece iniziato la fuga con una macchina e in seguito a piedi. L'auto, piena di attrezzi per scasso come piedi di porco, smerigliatrice e altro, sarebbe stata rubata circa un mese fa a Borgo San Lorenzo.

Il 24enne finito in manette era già noto, con le sue due catture precedenti, alle forze dell'ordine. La ricerca del complice è invece ancora aperta e non si esclude che i due possano aver effettuato furti anche in altre case.

