A fuoco un negozio nella notte, famiglie evacuate dalla struttura

Pauroso incendio nella notte nei locali di un'attività commerciale che pare dovesse aprire a settembre, sulla via Francesca Nord a Grotta Parlanti. Da quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle ore 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 5 mezzi, i sanitari e i carabinieri. La struttura ospita ai piani superiori alcuni appartamenti, a quelli inferiori una serie di negozi e centro commerciali. A dare l'allarme sarebbe stato il farmacista, residente per l'appunto in uno degli appartamenti ai piani superiori. Un 51enne sarebbe stato portato in codice rosso all'ospedale di Pistoia, ma al momento non si conoscono i dettagli. L'area è stata isolata perché all'interno dell'esercizio ci sarebbe del materiale infiammabile, come bombolette di vernice spray, accendini e fornellini a gas. Il Comune si è offerto di trovare alloggio agli sfollati che non sanno dove passare la notte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

