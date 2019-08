Contatore prende fuoco in un appartamento

Personale del distaccamento di Cascina è intervenuto con due automezzi e autoscala della sede centrale nel comune di Buti, sulla strada statale Sarzanese Valdera per un incendio appartamento.

Per cause in corso di accertamento un contatore Enel ha preso fuoco all’interno dell’appartamento. Il rapido intervento della squadra ha fatto sì che l’incendio non si propagasse all’appartamento. I danni sono stati principalmente causati dal fumo.

A causa di questo evento molte abitazioni nelle vicinanze sono rimasti senza energia elettrica fino ha che non è intervenuta la squadra Enel. Supposto polizia municipale.

Tutte le notizie di Buti