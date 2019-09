Il maggiore dei carabinieri Guerrini lascia Empoli, la Misericordia lo ringrazia con una targa

La Misericordia di Empoli saluta e ringrazia il capitano dei carabinieri di Empoli Giorgio Guerrini, recentemente promosso maggiore e trasferito al nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Caserta. Per ringraziarlo del lavoro svolto in questi anni l'arciconfraternita gli ha infatti consegnato una targa su cui si legge: "Un ringraziamento speciale per la vicinanza dimostrata alla nostra associazione e per la preziosa attività svolta a favore della nostra città". A consegnare la targa il Governatore Pier Luigi Ciari, alla presenza del sindaco Brenda Barnini.

Tutte le notizie di Empoli