Spacca una costola a una donna per non aver raccolto le deiezioni del proprio cane

Non ha raccolto le deiezioni del proprio cane, dopo essere stato rimproverato da una 43enne di zona le ha dapprima risposto in malo modo prima di colpirla a calci e pugni. Ad assistere allo spettacolo in via Matteotti a Lucca ieri intorno alle 19 la fidanzata dell'aggressore, che lo ha incitato a continuare. L’uomo e la donna, lui di 43 anni e lei di 52, residenti nella zona, sono stati denunciati per lesioni in concorso dalla polizia. La sfortunata donna che è stata aggredita ha avuto una costola rotta e la prognosi è di 25 giorniper la guarigione.

