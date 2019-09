Uccisa ad Arezzo, 37enne in carcere con gravi indizi di colpevolezza

Ha 37 anni l'uomo del Casentino fermato per la morte della 60enne brasiliana Maria Aparecida Venancio Sousa, trovata morta nell'appartamento di via della Robbia ad Arezzo. Le indagini avrebbero portato al trentenne anche grazie ai tabulati telefonici sui 4 cellulari in possesso alla donna. L'uomo potrebbe essere un cliente della donna, dedita alla prostituzione. Su di lui pendono gravi indizi di colpevolezza. Una lite avrebbe portato alla morte della donna. Dopo il trasferimento in questura nella mattina di ieri, in serata l'uomo è stato trasferito nel carcere di San Benedetto ad Arezzo.

