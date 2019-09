Festa del Donatore, 55 anni al servizio degli altri per Fratres Fucecchio

Il valore del dono ha un'importanza incredibile, e questo Fucecchio lo sa e si prepara a una festa speciale. Il Gruppo Fratres fucecchiese compie 55 anni e festeggia in grande stile con la 'Festa del Donatore', una tradizione che quest'anno si arricchisce di novità nella settimana tra domenica 15 e domenica 22 settembre.

La manifestazione è organizzata per riconoscere l’alta opera umanitaria dei propri donatori/donatrici, nonché per promuovere la cultura del dono, rivolta in particolare ai giovani e tesa ad aumentare il numero delle persone che sentono questo dovere civico che è di basilare importanza nella cura degli ammalati, nei trapianti, nelle cure oncologiche e nelle emergenze.

Musica, sfilate, premiazione di donatori benemeriti, una mostra sulle attività e anche un torneo di basket: il Gruppo Fratres, a cui si deve la nascita del Palio di Fucecchio, ha deciso di fare le cose in grande. Gli iscritti sono più di mille attualmente, gli attivi più di cinquecento. Ogni anno, in media, il gruppo ha circa cinquanta donatori nuovi.

"Festeggiare 55 anni è una cosa bellissima. La nostra è una missione di vita, da sempre facciamo promozione alla cultura del dono. Siamo ancora attivi con la Corsa della solidarietà in cui coinvolgiamo pure le contrade e diamo in palio due vestiti storici" ha dichiarato Luigi Cardini dei Fratres, nipote di Tommaso Cardini, primo presidente e a cui sono stati dedicati i giardini alla ex fattoria Bombicci.

Soddisfatto anche l'assessore Emiliano Lazzeretti, come il sindaco Alessio Spinelli: "Questa festa è importante, soprattutto perché c'è carenza di sangue. La donazione fa stare bene dentro. Il gruppo ha fatto la storia di Fucecchio. Un palio speciale per i 60 anni? Chissà, vedremo".

Gianmarco Lotti

