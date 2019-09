Dj set Radio SeiSeiVintage a Nottissima: un tuffo nel passato con le migliori hit

Primo appuntamento live della neonata Radio SeiSeiVintage (102.1 in fm o in streaming su questo sito) in una piazza importante come quella di Nottissima a Empoli in programma sabato 14 settembre. Dopo il concerto dei Killer Queen, ottima tribute band dei Queen di Freddy Mercury, sarà ancora tempo di ballare dalle 23.30 con il dj set a cura di Emiliano Geri. Rimanete in piazza della Vittoria per godere delle migliori hit tratte dagli anni '70, '80 e '90. Un tuffo nel passato per chiudere in festa l'estate. Dunque non mancate: dalle 23.30 di sabato, Radio SeiSeiVintage continua a farvi sognare.

Tutte le notizie di Empoli