Ospedale di Prato, sospese Tc e risonanze magnetiche. Garantite le urgenze

Sono momentaneamente sospesi gli esami di Tc e risonanze magnetiche all’ospedale di Prato per un problema idraulico che si è verificato nella notte. Si tratta del cedimento di una saldatura di un tubo di acqua che approvvigiona il reparto radiologico il quale, nonostante l’intervento dei manutentori, ha bisogno dei necessari tempi tecnici per la risoluzione, ma dalle notizie che giungono dal Concessionario, il guasto verrà riparato entro la fine della mattinata. La direzione sanitaria del Santo Stefano precisa di essere immediatamente intervenuta per garantire la sicurezza e limitare i disagi ai pazienti attivando la rete delle strutture a disposizione dell’ASL.