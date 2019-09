Farmacie di turno dal 20 settembre al 27 settembre

EMPOLI

da venerdì 20 settembre dalle 20:00 a venerdì 27 settembre alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 20 settembre dalle 20:00 a venerdì 27 settembre alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

Farmacia in appoggio:

sabato 21 settembre 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo - tel. 0571-57506

SAN MINIATO

da venerdì 20 settembre dalle 20:00 a venerdì 27 settembre alle 20:00

Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 – tel 0571-43018

Farmacia in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 settembre 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 20 settembre dalle 20:00 a venerdì 27 settembre alle 20:00

Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 - tel. 0571-489098

CERTALDO

da venerdì 20 settembre dalle 20:00 a venerdì 27 settembre alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

MONTESPERTOLI

da venerdì 20 settembre dalle 20:00 a venerdì 27 settembre alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

Farmacia in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 settembre 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.