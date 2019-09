Sequestrati 16 fucili e 10mila cartucce, le nascondeva un empolese

Un empolese nascondeva un vero e proprio arsenale di armi e munizioni per la caccia all'interno della sua casa. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali di Firenze assieme al personale del nucleo investigativo di polizia ambientale e agroalimentare negli scorsi giorni. Ecco i numeri: 16 fucili, 18 kg di polvere da sparo, 10mila cartucce di tanti calibri, 90 kg di piombo per munizioni, oltre a vario materiale per la caccia. L'uomo, senza porto d'armi perché non rinnovato dalla questura, si è visto sequestrare via dai carabinieri il materiale, i fucili sono stati ritirati cautelarmente. Dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e fabbricazione abusiva di munizioni.

