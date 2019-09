A 86 anni è morto Valerio Nuti, pilastro del mondo conciario e del Lions Club

Una notizia che nessuna associazione vorrebbe mai ricevere è quella di venire informati della morte di un loro socio. Ieri 23 Settembre il Lions Club San Miniato ha perso una delle sue colonne portanti, il socio ed amico Valerio Nuti. Classe 1933 entrato nel club il 1 Marzo del 1984 dove fino a poco tempo fa ha sempre partecipato ad ogni iniziativa, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Non si è mai tirato indietro davanti a niente, un esempio tra i tanti, lo scorso anno nonostante l'età era al banchino del Club alla festa del Tartufo a San Miniato per portare avanti la nostra raccolta fondi per aiutare il prossimo. E' stato un esempio per tutti noi soci e ci lascia il ricordo del suo sorriso e l'esempio che in ogni campo in cui ha operato ha lasciato un segno che tendesse a rendere la sua parte di mondo migliore di quanto l'aveva trovata.Addio caro amico, dove andrai, siamo certi che ritroverai tanti amici e anche tanti Lions, grazie da tutti noi, per aver concretizzato durante la tua vita terrena, il motto del Lions International: WE SERVE. e tu hai servito!

Fonte: Lions Club San Miniato

