Morte a Molin Nuovo, trovato a terra un ciclista

Incidente mortale questa mattina alle 7.20 a Molin Nuovo, frazione di Empoli lungo la sr429. Un uomo, di nazionalità straniera, è stato trovato morto a fianco di una bici, si suppone dopo essere stato investito da un pirata della strada anche se non si escludono al momento altre cause come un malore fatale.

Il corpo dell'uomo, pare rinvenuto vicino a un fossato, si trovava lungo la nuova Srt 429, dopo la rotatoria che si collega alla vecchia 429. In quel tratto non sarebbe consentito il transito di biciclette proprio per il tipo di strada, trafficata, con limite di 70 km/h e riservata anche ai mezzi pesanti. La polizia municipale ha chiuso quel tratto di strada per i rilievi. Il magistrato di turno, giunto sul posto, ha disposto la rimozione della salma.

Presenti in zona un'automedica e un'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli, oltre alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi. Non sono ancora noti altri dettagli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

