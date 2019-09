Cooperazione internazionale in un seminario, Barni: "Sviluppo sostenibile nel mondo dell'imprenditoria"

Cooperazione internazionale, impresa e sviluppo sostenibile. Se ne parlerà martedì 1 ottobre ad un seminario in programma presso la sede di Confindustria in via Valfonda a Firenze. Parteciperà anche la vice presidente ed assessore all'università e alla ricerca della Toscana Monica Barni, che introdurrà l'incontro assieme al presidente di Confindustria Toscana Alessio Ranaldo. Il progetto si chiama "Beside", finanziato dalla Regione e promosso da Arci Toscana assieme a sei partner locali (Anci, Euro-African Partnership, Camera di Commercio di Lucca, Lucca innovazione e tecnologia, Agenzia per lo sviluppo empolese Valdelsa, Water Right Foudation) ed un partner tunisino.

"L'obiettivo, parte di un percorso avviato nel 2018 - spiega Barni - è quello di avvicinare la cooperazione allo sviluppo e il mondo dell'imprenditoria, comprese le aziende di servizio pubblico, e verificare se e come da questa interazione possano nascere iniziative di sviluppo sostenibile, duraturo e inclusivo".

Al seminario interverranno l'ambasciatore della Repubblica tunisina Moez Sinaoui e il capo dell'ufficio economico dell'ambasciata del Senagal Amadou Lamine Cisse, due paesi del Nord Africa che hanno storiche e robuste relazioni con la Toscana.

La legge sulla cooperazione allo sviluppo del 2014 ha dato legittimato il coinvolgimento delle aziende. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dalle Nazione Unite nel 2015 enfatizza invece il ruolo del no profit. "Assieme a Confindustria raccogliamo la sfida - conclude Barni - convinti delle opportunità che possono derivare dalla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in partnership tra imprese, associazioni del terzo settore, università ed enti locali. Seminari ed incontri costituiscono un'importante occasione di conoscenza reciproca".

