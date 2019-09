Scontro auto e moto a Sant'Angelo a Lecore: muore un 53enne, gravissima una donna. Due i feriti non gravi

Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, questa mattina intorno alle ore 10. Il centauro, 53 anni, è morto sul colpo, mentre la donna che era con lui, 52 anni, sarebbe in gravissime condizioni. Ferito anche un 73enne che stato trasportato in ospedale in codice giallo e un 25enne. L'incidente sarebbe avvenuto in via Vingone per cause ancora da chiarire. La moto a seguito dell'impatto ha preso addirittura fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione pare che l'auto, per scansare alcuni ciclisti, abbia invaso la carreggiata opposta e si sia scontrata con la moto, quest'ultima è stata scaraventata contro il guardrail finendo poi fuori strada.

