Continua la striscia negativa del Tuttocuoio, ancora a zero punti dopo 5 partite nel girone E della Serie D. I neroverdi hanno perso per 0-1 in casa contro la Triestina che al 13'è passata in vantaggio con Louis Jerome Dieme. La prossima partita sarà contro il Foligno, che oggi ha vinto 3-0 con Bastia confermandosi nel gruppo dei primi in classifica a 10 punti. Un inizio di campionato, quello dei neroverdi, davvero in salita.

