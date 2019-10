Ruba cibo in un supermercato per poche decine di euro: arrestato 22enne

Nel pomeriggio di ieri presso un supermercato di largo Alinari, un addetto alla sicurezza tramite le telecamere della videosorveglianza ha notato un cliente, un tunisino di 22 anni, che, guardandosi intorno, si era soffermato lungo alcune corsie nascondendo dei generi alimentari all’interno delle tasche dei pantaloni, per un valore di poco superiore ai 10 euro.

L'uomo ssi è quindi diretto verso le casse per pagare solo due pacchetti di biscotti, ma è stato prontamente invitato a restituire la merce occultata. Nel tentativo di scappare, il ragazzo ha spintonato l’addetto alla sicurezza, ma veniva definitivamente bloccato dopo una breve colluttazione, fortunatamente senza feriti, dallo stesso e dai militari di Firenze, prontamente intervenuti. Il 22enne, incensurato ed irregolare sul territorio nazionale, veniva dichiarato in stato di arresto per la rapina impropria e sarà giudicato per direttissima nella mattinata di oggi

