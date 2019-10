Ruba la borsa ad una donna in via Sanzio, i carabinieri lo arrestano alla stazione

Ha sfilato via la borsa ad una 60 anni mentre passeggiava in via Raffaello Sanzio ad Empoli, poi si è dato alla fuga verso la stazione ferroviaria. La fuga del ladro, però, è durata ben poco poiché la donna ha chiamato i carabinieri che, intervenuti sul posto ed acquisiti gli elementi essenziali per individuare l'uomo, si sono messi prontamente sulle sue tracce e lo hanno fermato poco dopo proprio all'interno della stazione ferroviaria.

È accaduto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, un 38enne sanminiatese, F.D le iniziali, con diversi precedenti di polizia, è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

I carabinieri lo hanno rintracciato mentre attendeva un treno per Pisa. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire, all’interno di una tasca dei pantaloni, due tessere plastificate intestate alla vittima, indizio sufficiente a dimostrare la responsabilità del borseggiatore che è stato dichiarato in arresto. F.D. è trattenuto in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo che si celebrerà nella giornata di lunedì

