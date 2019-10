Dal primo pomeriggio di oggi via Santa Margherita a Montici a Firenze è chiusa al traffico. Nell'ambito delle attività di pulizia dalla vegetazione si è verificato il crollo di un muro e il mezzo utilizzato per l'intervento è finito in una scarpata. Sul posto Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per il recupero del veicolo. La strada rimarrà chiusa fino al termine dell’operazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze