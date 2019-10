Fatture false, condannati Tiziano Renzi e Laura Bovoli a un anno e 9 mesi

Condannati Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, a un anno e nove mesi di reclusione per le due fatture false nel processo a Firenze. Il giudice Fabio Gugliotta ha condannato l'imprenditore Luigi Dagostino a 2 anni. Il pm Christine von Borries aveva chiesto un anno e 9 mesi per i Renzi e 2 anni e 3 mesi per Dagostino. Il pm aveva affermato che il comportamento doloso degli imputati nell'emettere fatture false non era solo per evadere il fisco ma anche per altri scopi. Per il pm le due fatture pagate da società di Luigi Dagostino - 20.000 euro alla Party, 140.000 euro alla Eventi 6 - erano false dato che non sono state trovate né lettere di incarico né elaborati durante le perquisizioni e anche i testimoni non hanno riferito di conoscere questi documenti.

