Modifiche alla viabilità sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero: taglio platani affetti da 'cancro colorato'

A partire da giovedì 10 ottobre, lungo la strada statale 12/radd “dell’Abetone e del Brennero” tra Pisa e San Giuliano Terme, dovranno essere abbattuti circa 40 platani affetti da “cancro colorato” (Ceratocystis platani), in base alle prescrizioni di misure fitosanitarie emanate della Regione Toscana (provvedimento 63/2018), al fine di contenere l’ulteriore diffusione del patogeno sul territorio regionale.

Per consentire le operazioni in piena sicurezza per la circolazione, saranno necessarie chiusure provvisorie della statale, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre e da giovedì 17 a domenica 20 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 19:00.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto.

Nel dettaglio, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre sarà interessato il tratto compreso tra il km 3,219 e il km 4,350; sabato 12 e domenica 13 ottobre sarà interessato il tratto compreso tra il 4,350 e il km 6,780; giovedì 17 e venerdì 18 ottobre sarà interessato nuovamente il tratto compreso tra il km 3,219 e il km 4,350; sabato 19 e domenica 20 ottobre sarà interessato nuovamente il tratto compreso tra il 4,350 e il km 6,780.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

Fonte: Anas Ufficio stampa

