Incidente tra due veicoli a Quarrata: muore un 44enne

Incidente mortale nella tarda serata di oggi a Quarrata, località Olmi, in Via Fiorentina. La vittima è un uomo di 44 anni. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 19:45, ha coinvolto due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Pistoia. Il personale ha provveduto ad liberare gli occupanti di una delle vetture in collaborazione con il personale sanitario del 118, che ha preso in carico i feriti. Sul posto anche l'automedica e i Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

