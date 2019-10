Città Metropolitana, il centrodestra contro Cucini: "Ha dichiarato di bocciare nostre proposte senza discutere"

I consiglieri metropolitani di 'Centrodestra per il cambiamento' Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa stigmatizzano "quanto accaduto nella seduta di martedì 8 ottobre a Certaldo quando, nel canale di diretta streaming, si sente il Sindaco Cucini dire che gli atti dell'opposizione, lì rappresentata anche dal capogruppo della Lega Damiano Baldini, si bocciano tutti senza discussione. Quanto accaduto è oltraggioso per la democrazia e per la dignità delle istituzioni. Ieri in Consiglio Metropolitano il Sindaco Dario Nardella ha chiesto a noi di essere un'opposizione responsabile e nell'interesse del territorio, proprio alla presenza del sindaco di Certaldo Giacomo Cucini. Non ha controbattuto Cucini che lui alle opposizioni non concede la lungimiranza e la responsabilità richiesta.

Vediamo proprio un membro di quella stessa maggioranza palesare che le proposte dell'opposizione vengono bocciate per la loro provenienza e non guardando al merito del contenuto che potrebbe giovare ai cittadini. Questa è la riprova che per qualcuno l'ideologia e il partito viene prima della gente. Come leghisti continuiamo a ribadire che chi fa politica nelle istituzioni deve essere al servizio del popolo tutto. Questo è un atteggiamento indegno di un primo cittadino di una repubblica democratica".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

