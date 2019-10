Consiglio straordinario, la Lega risponde al PD: "Convocazione legittima. Nostre proposte derise"

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega Certaldo sulle dichiarazioni rilasciate dal capigruppo in consiglio comunale Scardigli per il PD e Orsi per Sarà Certaldo che ieri hanno criticato il Carroccio per "aver costretto a una convocazione della seduta consiliare urgente, dove l’urgenza non è assolutamente giustificata". A tono la risposta della Lega che parla di una convocazione "legittima è anche prevista dallo Statuto del Comune", denunciando "un nuovo e ingiustificato attacco" della maggioranza la quale avrebbe "evidenziato la chiara intenzione di bocciare le proposte, già prima di iniziare la discussione e senza nessuna argomentazione" La nota della Lega Certaldo "Siamo ad esprimere sconcerto e rammarico per quanto accaduto nell’ultima seduta di Consiglio Comunale. Nello specifico vogliamo ricordare alla maggioranza che la richiesta di convocazione, avanzata dal gruppo consiliare Lega - Salvini Certaldo, oltre ad essere legittima è anche prevista dallo Statuto del Comune.

I Capigruppo, l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Romina Renzi ed il Sindaco ci hanno accusato con toni aggressivi di aver fatto ostruzionismo istituzionale, di aver mancato di rispetto degli impiegati comunali e di non aver avanzato argomenti “urgenti” per il bene comune, semplicemente per aver chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale su argomenti che non erano stati inseriti nel Consiglio Comunale precedente.

Avremmo preferito assistere a una pausa di riflessione della maggioranza piuttosto che ad un nuovo e ingiustificato attacco, considerato anche che la stessa diretta streaming ha evidenziato la chiara intenzione di bocciare, già prima di iniziare la discussione e senza nessuna argomentazione, le proposte del nostro Gruppo consiliare. Riteniamo che l’affronto nei confronti dei cittadini sia stato operato da chi, invece di ascoltare anche le proposte dell’opposizione (ed arrivare secondo su alcuni argomenti importanti), le derida e le faccia perdere di valore, costringendo a un passaggio ulteriore in commissione perdendo di fatto il simbolo di partito.

Come Gruppo consiliare di opposizione ci adopreremo nelle sedi opportune e con i mezzi a nostra disposizione per denunciare quanto accaduto e per far valere ora e sempre le ragioni di tutti i cittadini a prescindere dalla loro bandiera di appartenenza.

Lega - Salvini Certaldo

