Abusi edilizi e violazioni di carattere amministrativo: chiusa una pizzeria di Campi Bisenzio

Nella giornata di ieri i carabinieri di Signa, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Antisofisticazione di Firenze e dell'ASL, hanno effettuato vari controlli ai locali di ristorazione. Le verifiche hanno permesso di accertare e contestare diverse carenze di carattere prettamente sanitario.

Per uno dei locali, un ristorante pizzeria di Campi Bisenzio, in via delle Moline, si sono riscontrate le carenze più gravi e si è proceduto alla sua immediata chiusura. A quest’ultimo sono state contestate violazioni di carattere amministrativo e di abusivismo edilizio, che si è provveduto a segnalare all’autorità competente. Per quanto riguarda i tempi di riapertura del locale sottoposto a chiusura, questi saranno strettamente correlati agli interventi cui il titolare dovrà necessariamente adempiere per eliminare le difformità riscontrate.

