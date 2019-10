Multicons, la procura chiude le indagini: Mugnaini torna libero

Ci sono novità sul caso Multicons e su Stefano Mugnaini, imprenditore arrestato a luglio e adesso libero dopo i domiciliari. La procura di Firenze ha chiuso le indagini, l'inchiesta riguardava false fatturazioni e evasione fiscale per nove persone, tra cui proprio Mugnaini. A riportarlo è La Nazione.

L'accusa per Mugnaini è di un giro di fatture false per 17 milioni di euro, con evasione di 3 milioni; inoltra l'imprenditore avrebbe usato per ricavi illeciti sei cooperative del consorzio al fine di avere contratti a prezzi fuori mercato, utilizzando prestanome extracomunitari o pregiudicati prima di farle andare in liquidazione.

Altre otto persone, come detto, sono indagate per reati fiscali e stano ricevendo l'avviso di conclusione delle indagini. Mugnaini attualmente è libero, i domiciliai sono stati revocati e per l'imprenditore vige solo il divieto di direzione delle imprese.

