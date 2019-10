Tragedia del bus in catalogna, la Corte d' Appello accoglie il ricorso: si terrà il processo

Dopo tre anni (e tre opposizioni alla richiesta di archiviazione) la Corte d' Appello di Tarragona ha accolto l'ultimo ricorso delle famiglie delle vittime della strage di Freginals, l'incidente del bus nella quale morirono tredici studentesse, tra cui sette ragazze italiane in Erasmus, avvenuto il 20 marzo del 2016. Tra le vittime c'erano anche le toscane Valentina Gallo, Elena Maestrini e Lucrezia Borghi. La corte ha stabilito che il processo ci sarà. L'imputato è l'autista del bus, un uomo di 62 anni. In una prima testimonianza quest'ultimo aveva ammesso di essersi addormentato e le analisi della scatola nera del mezzo avrebbero avvalorato questa tesi; ma durante un successivo interrogatorio l'autista ha ritirato quella testimonianza. Inoltre la Procura aveva concluso a seguito di una perizia l'impossibilità di stabilire se i freni funzionavano o no, fatto quest'ultimo che aveva portato ad un'ulteriore archiviazione.

"Si tratta di una decisione che accogliamo con soddisfazione finalmente potremo avere un processo e chiedere giustizia", hanno commentato le famiglie in merito al rinvio a processo, attraverso il legale Maria Cleme Bartesaghi.

