Rissa a Montelupo, rilasciati sei ragazzi. Per il giudice fu solo un 20enne ad usare la forza

Sono stati rilasciati sei dei sette ragazzi che avevano preso parte alla rissa tra via Rovai e piazza 8 marzo a Montelupo Fiorentino. È quanto stabilito dal giudice che ha deciso per il rilascio di sei di loro, mentre ha disposto per un 20enne, G.K. le iniziali, l'obbligo di dimora nel comune di Montelupo, con divieto di uscire da casa dalle 20 alle 6. Per il pm tutti erano socialmente pericolosi, da qui l'arresto, ma il giudice ha deciso che non vi erano le esigenze per la misura cautelare: per il tribunale, infatti, solo il 20enne ai domiciliari avrebbe aggredito gli altri i quali si sarebbero solo difesi dai suoi colpi.

