Muore giovane al rave party di Livorno

Una ragazza, pare di 30 anni, è stata trovata morta a Livorno nel capannone della ex Trw di via Enriques a Stagno durante il rave party non autorizzato. La manifestazione non autorizzata è cominciata venerdì ed è finita domenica, con la partecipazione di centinaia di giovani da ogni parte d'Italia. La squadra mobile della polizia è sul posto per identificare la salma e indagare sul fatto. Il primo intervento è stato del 118, i cui sanitari avevano constatato la morte.

Durante il rave party il giornalista Luca Lunedì di Rtv38 è stato aggredito e a suo favore è giunta la solidarietà dell'Ordine dei Giornalisti, delle istituzioni e della politica. In relazione al rave, il sindaco di Livorno Luca Salvetti aveva chiesto la partecipazione anche dei proprietari del capannone dismesso al Comitato per l'ordine pubblico in Prefettura.

Il tragico fatto di questa mattina rimanda alla memoria un'altro decesso avvenuto nei luoghi del divertimento: la scomparsa di Erika Lucchesi nella discoteca Mind di Sovigliana nella notte tra il 19 e il 20 ottobre. In quel caso la giovane livornese ha accusato un malore e i soccorsi sono giunti in tempo. Ancora da accertare le circostanze in cui quest'altra giovane ha perso la vita.

