Anteprima Natale Alino Mancini, open day 17 novembre per prenotare i tuoi regali in gioielleria

Domenica 17 novembre Alino Mancini organizza, come di consueto, la sua Anteprima Natale, con orario continuato dalle 10 alle 20.

"Sono quasi 10 anni che organizziamo la nostra Anteprima Natale, un evento che si svolge all'interno del nostro negozio dove vengono presentate tutte le nuove collezioni di questo Natale e i nuovi marchi in fatto di argenteria, orologeria e gioielleria", commentano dalla gioielleria e orologeria di via Segantini. .

Sarà l'occasione giusta per le idee regalo, non solo da indossare, per le persone che amate. L'evento nasce infatti per offrirvi l'occasione di non arrivare all'ultimo giorno ancora in cerca di doni da fare!

La giornata sarà strutturata come un open day, con 10 ore di apertura dalle 10 alle 20. Chi parteciperà potrà guardare, acquistare e soprattutto prenotare i regali per ritirarli a seconda delle necessità ed evitare le file degli ultimi giorni.

Anteprima Natale, ricordiamo, si terrà domenica 17 novembre a Empoli, nella storica sede di via Segantini 1.

Gioielleria Orologeria Alino Mancini

Via Segantini 1 - Empoli - Tel.0571 80755 - alinomacini.com