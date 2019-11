Condannati ex vertici di Monte dei Paschi, 7 anni a Mussari e Vigni

Condanna a 7 anni e 6mesi per Giuseppe Mussari, 7 anni e 3 mesi per Antonio Vigni e 4 anni e 8 mesi per Gian Luca Baldassarri. È questa la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha condannato gli ex vertici di Mps per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012. I giudici hanno anche condannato Daniele Pirondini, ex direttore finanziario di Rocca Salimbeni a 5 anni e 3 mesi.

Condannati anche Marco Di Santo, altro ex manager Mps, a 3 anni e 6 mesi, e gli ex dirigenti e manager di Deutsche Bank, Ivor Scott Dunbar, a 4 anni e 8 mesi, Matteo Angelo Vaghi a 3 anni e 6 mesi, Michele Faissola a 4 anni e 8 mesi,Michele Foresti a 4 anni e 8 mesi e Dario Schilardi a 3 anni e 6 mesi.

Anche l'ex di Deutsche Bank Ag London Branch, Marco Veroni, condanna a 3 anni e 6 mesi e poi ancora 4 anni e 8 mesi per Sadeq Sayeed, ex di Nomura come Raffaele Ricci, per lui 3 anni e 5 mesi. Ritenute responsabili per una pluralità di illeciti anche Deutsche Bank, e Nomura. Per Deutsche Bank Ag e Deutsche Bank Ag London Branch i giudici hanno emesso anche una sanzione pecuniaria da 3 milioni di euro, mentre per Nomura da 3,4 milioni di euro. Confische complessive da 152 milioni di euro, 88 milioni a carico di Nomura e per 64 milioni a carico di Deutsche compresa a filiale londinese.

Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni.

