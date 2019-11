Eversione armata di destra, perquisizioni a Siena

In corso un'operazione della polizia di Firenze e Siena, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il tribunale di Firenze nei confronti di 12 persone appartenenti agli ambienti dell’estremismo di destra, indagati per detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un’associazione con finalità eversiva. Dall’alba, gli agenti della Digos della Questura di Firenze, in collaborazione con gli omologhi Uffici della Questura di Siena coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - UCIGOS, stanno eseguendo numerose perquisizioni presso abitazioni ed uffici siti nella provincia di Siena.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

