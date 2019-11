Pizza Awards 2019, 8 toscane tra le migliori pizzerie d'Italia

Gli Oscar della Pizza italiana 2019 incoronano Franco Pepe di Pepe in Grani a Caiazzo, ormai da anni tra è sempre tra i migliori al mondo. Sono 8 le pizzerie toscane entrate nella classifica tra le prime 100 e che hanno gareggiato per le diverse categorie. Tra i successi regionali, la Migliore pizzeria regionale in Toscana è L'Apogeo di Pietrasanta, che si è classificata al 22esimo posto di 100.

Duecento giurati, giornalisti enogastronomici esperti di pizza, hanno decretato la classifica delle 100 migliori pizzerie d'Italia, assegnando i premi per la Miglior Pizza Contemporanea, la Miglior Nuova Apertura, la Miglior Pizza Regionale, una pizzeria per ognuna delle 20 regioni italiane,Miglior Pizza Chef Uomo, Miglior Pizza Chef Donna, Miglior Pizza Napoletana, Miglior Pizza Romana, Miglior Pizza Canotto, Miglior Pizza Fritta, Miglior Pizza Bio, Miglior Pizza Senza Glutine, Miglior Design, Miglior Comunicazione Digitale e Miglior Carta Vini e Birre.

Alla terza edizione dei "Pizza Awards Italia" che si sono svolti presso il Roma Convention Center La Nuvola l’11 novembre, in occasione della rassegna enogastronomica "Excellence 2019", sono stati assegnati trentotto premi, tra nazionali e regionali.

Franco Pepe con "Pepe in Grani", pizzeria di Caiazzo in provincia di Caserta, ha vinto un poker di premi: Miglior Pizza d'Italia, Miglior Pizza Tradizionale e Miglior Pizza della Campania. Mentre Franco Pepe vince anche il premio di Miglior Pizzaiolo dell'anno.

I riconoscimenti dei "Pizza Awards Italia" sono stati in totale 38 (18 nazionali e 20 regionali) assegnati dai 200 giornalisti accreditati.

La Classifica delle Pizzerie Toscane (su 100)



22 L'apogeo Pietrasanta

57 Le Follie di Romualdo Firenze

59 Battil’oro Querceta

63 La Pergola di Radicondoli

65 Giotto Firenze

68 Duje Firenze

72 Il Vecchio e il Mare Firenze

87 La Ventola Rosignano Marittimo

Tutte le notizie di Toscana