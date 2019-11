Maltempo, Arno al primo livello di criticità. Evacuate 23 famiglie per la piena dell'Elsa

FIRENZE

Continua il monitoraggio da parte della sala operativa della Protezione Civile, in costante collegamento con l’Amministrazione Comunale, della situazione meteo, che risulta in continua evoluzione.

La Protezione Civile sta facendo verifiche lungo l'asta fluviale da Ponte a Ema al Galluzzo, sul Torrente Ema, dove sono stati fatti alcuni interventi per favorire il deflusso di acqua ed evitare l’interessamento delle abitazioni. In zona piazza Bacci la Protezione Civile sta effettuando controlli a seguito della piena del fiume Ema, arrivata a 2,45 m.

Interventi in via del Ponte a Iozzi, zona Cascine del Riccio, dove è presente acqua in carreggiata che ha parzialmente invaso alcune proprietà laterali, senza registrare danni alle persone. Per sicurezza è quindi necessaria la chiusura della strada fino all'intersezione con via di Lanciola.

Anche l'Arno ha superato il 1 livello di criticità (3 m. agli Uffizi), come da previsione, ed è continuamente monitorato anche se al momento non desta preoccupazione. La vicesindaca Cristina Giachi, con delega alla Protezione Civile, sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione meteo, che ha una allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi, domenica 17 novembre.

Si consiglia di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si ricorda anche che la sala operativa della protezione civile può essere contattata, h24, al numero 0557890

NEL RESTO DELLA REGIONE

Allagamenti intorno ai fiumi in piena, famiglie evacuate. Il maltempo che imperversa in Toscana da alcuni giorni ha colpito anche il territorio comunale di Barberino Tavarnelle. Si è alzato il livello di guardia per i torrenti e i fiumi della zona, la Pesa e l’Elsa.

I problemi maggiori si sono verificati al momento in strada del Mulino, nella zona più a sud del territorio comunale, in località Zambra, dove a causa della piena del torrente Elsa sono state fatte evacuare in via precauzionale 23 famiglie. Sul posto dalle ore 1 di questa notte il sindaco David Baroncelli è all’opera supportato dalle squadre della Protezione civile, gli operai comunali, gli agenti della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino e i Vigili del Fuoco.

Sono in corso interventi per svuotare gli ambienti allagati di alcune abitazioni. In particolare si è allagato il garage di un privato all’ingresso dell’area industriale di Sambuca a causa dell’esondazione del fosso del Morrocco.

A Palaia la strada Provinciale 36 in prossimità di Chiecinella è stata chiusa al traffico per smottamento sulla carreggiata.

A Montelupo Fiorentino la SS67 al km60, tra Montelupo e Camaioni, è allagata per mancanza di deflusso. E' già stata avvisata la sala operativa Anas che sta inviando la ditta reperibile.

Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel valdarno per frana, SGC FI-SI a Bargino per frana, SP 72 al km1 lastra a signa allagamento,SR2 a falciani sottopasso allagato, SR429 a petrazzi allagamento, SS67 a Sieci allagamento, Ponte sulla sieve a Sagginale, SP103 a pratolino.

Vista situazione di criticità diffusa, si consiglia di mettersi alla guida solo in caso di effettiva necessità, e comunque di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.

