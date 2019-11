Neonata abbandonata in una borsa a Campi Bisenzio

Una neonata di poche settimane (non un feto come affermato in un primo moemtno) è stata scoperta in una borsa abbandonata a Campi Bisenzio, in via San Martino. La piccola aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. I carabinieri sono intervenuti dopo la scoperta che ha dell'incredibile. Ulteriori aggiornamenti verranno dati nel corso della giornata.

Un caso analogo di abbandono in Italia risale a 2 giorni fa. Domenica 17 novembre a Torino, in un cespuglio di piazza Benefica, è stato trovato un feto tra le 10 e le 15 settimane di vita in una provetta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

