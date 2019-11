Era irregolare sul territorio dal 2017, ma percepiva ancora i sussidi di disoccupazione. Per questo un 23enne di origine albanese, da anni residente in Versilia,è stato denunciato. L'uomo è finito in un'indagine di droga e su di lui c'era già la misura cautelare dell'obbligo di firma. L'uomo, forse a causa dell'indagine, non aveva rinnovato il permesso di soggiorno. Su i suoi conti erano emersi molti elementi che lo ricollegavano a traffici di droga, cocaina hashish e marijuana, gestiti da cittadini albanesi residenti in Val d'Elsa. Ai danni dell'uomo è scattata una denuncia, oltre alla procedura di espulsione e i una segnalazione all'Inps di Siena.

