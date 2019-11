Cinquanta anni del gruppo 'Tabù' al circolo di Pozzale, raccolti 2.765 euro per Casa Roland

Sabato scorso, in occasione della grande festa alla Casa del Popolo del Pozzale per i 50 anni di attività del gruppo musicale i Tabù organizzata dall'associazione 'Amici di via XX settembre', sono stati raccolti 2.765 euro che sono stati devoluti a Casa Roland di Firenze. Si tratta di una associazione che offre ospitalità alle famiglie dei bambini malati che arrivano da località lontane da Firenze e che, durante le degenze dei loro piccoli, hanno necessità di un posto dove poter soggiornare. Casa Roland, che sorge vicino all'ospedale pediatrico Meyer, è stata inaugurata nel marzo 2013 e, ad oggi, ha ospitato oltre 1700 famiglie per le quali l'unica spesa è quella di 10 euro a notte per camera così da partecipare ai costi vivi di gestione. Si calcola che il risparmio annuo dei costi di alloggio per gli ospiti raggiunga la cifra di 200mila euro. E' per questo che gli 'Amici di via XX settembre', per la serata celebrativa dei 50 anni dei Tabù, hanno deciso di continuare a fare beneficenza individuando proprio nell'associazione fiorentina il soggetto a cui destinare l'intero ricavato della serata che ha visto la partecipazione di circa 250 persone.

