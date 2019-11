Sculture in ferro e in bronzo del’900, due giornate di studio a Pistoia

Appuntamento martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, nella sede storica della Fondazione Pistoia Musei, in palazzo Buontalenti a Pistoia, con la due giorni per un confronto sulla storia della scultura della seconda metà del Novecento legata a stile e tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere scultoree in ferro e in bronzo (“Dalle tecniche allo stile Sculture in ferro e in bronzo del secondo Novecento” il titolo).

L’iniziativa, che nasce da un progetto di Barbara Cinelli (Università di Roma), in collaborazione con Stefania Agnoletti (Opificio pietre dure) e Luciano Pensabene Buoemi (Collezione Peggy Guggenheim), è stata presentata questa mattina, martedì 26 novembre, nella sala Barile di palazzo del Pegaso, alla presenza di Maria Teresa Tosi, direttrice della Fondazione Marino Marini e di Laura Speranza, responsabile del settore bronzo dell’Opificio delle Pietre dure.

Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, intervenuto a margine della presentazione, ha ricordato come in Toscana vi siano più spazi che “esaltano il profilo di questo grande artista di Pistoia, che ci ha offerto creatività, talento e opere di assoluto profilo internazionale”. Il Museo “si presta ad attività di formazione e approfondimento, in questo caso esaltate dalla partecipazione dell’Opificio”.

Come spiegato da Maria Teresa Tosi le sculture in bronzo di Marino Marini sono caratterizzate da un’ attenta ricerca degli effetti di superficie. Di qui “l’attenzione ai procedimenti tecnici, che segnano profondamente il rapporto tra l’artista e la sua opera”. “Partendo dalle sculture in bronzo di Marino Marini, mai fino ad ora attentamente indagate – specifica Tosi - si è giunti all’idea di progettare alcune giornate di studio per approfondire la tecnica scultorea usata da Marini ampliandone l’indagine ad altri artisti del secondo dopoguerra. Questo studio sarà di grande aiuto al lavoro che la commissione scientifica della Fondazione svolge da anni per la tutela delle opere di Marino, visionando di volta in volta le opere che vengono presentate per il rilascio di un certificato di autentica”.

Un risvolto ‘concreto’ per un apporto altrettanto fruttuoso è atteso dal contributo dell’Opificio delle Pietre dure. “La nostra mission è di formare nuovi restauratori, di fare ricerca e di operatività – spiega Laura Speranza -. Noi entriamo nel merito tecnico e questo è importante per conoscere meglio soprattutto la scultura”. “Un progetto interessantissimo – aggiunge la responsabile del settore bronzo dell’Opificio – un evento che ha rilievo inedito, aperto a studiosi ed esperti del settore, competenze e professionalità altamente qualificate. Per comprendere l’identità storico-artistica di un’opera è fondamentale entrare nel merito dei materiali esecutivi”.

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pistoia.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Pistoia