Muore in un incidente a Rufina, Misericordia Empoli ricorda Arshad Adnan

La Misericordia di Empoli partecipa al dolore della famiglia e della locale comunità pakistana per la prematura e tragica scomparsa di Arshad Adnan. Il giovane, deceduto venerdì scorso dopo essere stato investito da un’auto, era ospite di un nostro Cas dove era stato trasferito nel mese di luglio da una precedente struttura della Rufina. Siamo tutti molto scossi per quanto avvenuto, non solo per la morte prematura di una giovane vita ma perché avevamo iniziato a conoscere Arshad l’uomo. Spesso non è semplice entrare in relazione con questi giovani ospiti delle nostre strutture, non è facile riuscire a ottenere la loro confidenza, tantomeno la loro fiducia. Con lui, forse, ci stavamo riuscendo, ed il rapporto si stava piano piano consolidando prima che la tragedia cancellasse tutto e spezzasse il suo legittimo desiderio di una vita migliore.

La salma sarà rimpatriata e restituita alla sua famiglia alla quale, seppur da lontano, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Riposa in pace Arshad.

Misericordia Empoli

