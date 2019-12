'Incontrare l'altro, incontrare me stesso': il dialogo interreligioso in Consiglio regionale

Il dialogo interculturale e interreligioso in ambito istituzionale: è questo il tema dell’evento “Incontrare l’altro, incontrare me stesso” che si terrà mercoledì 11 dicembre nella Sala del Gonfalone al Palazzo del Pegaso (via Cavour 2, Firenze). Una importate occasione di riflessione su un tema di grande attualità, anche alla luce della crescente presenza di stranieri sul territorio italiano, che pongono nuove sfide in termini di approccio all’interculturalità. Le riflessioni sulla ricchezza nella diversità e l’approccio condiviso sono divenute imprescindibili, specialmente per chi offre un servizio pubblico, come sindaci e amministratori.

I lavori si apriranno alle 10.30 con i saluti di Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Cristiana Rita Alfonsi della Regione Toscana e Matteo Biffoni presidente di Anci Toscana: Poi gli interventi di Luca Menesini, sindaco di Capannori; Joseph Levi presidente della Scuola Fiorentina di Dialogo; Rosa Maria Di Giorgi, deputata alla Camera; Vannino Chiti già ministro e già presidente della Regione Toscana; Guidalberto Bormolini, monaco ricostruttore e presidente di TuttoéVita. Infine lo spazio dedicato al dibattito.

Fonte: Anci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze