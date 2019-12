Star Wars: 'L'ascesa di Skywalker', raduno e cineforum all'Excelsior di Empoli

Star Wars: l’ascesa di Skywalker, ultimo titolo della saga iniziata nel 1977, uscirà in tutti i cinema il 18 dicembre.

Per l’occasione, il team del sito web ilBosone.com organizzerà un cineforum in collaborazione con il cinema Excelsior di Empoli.

All’evento parteciperanno artisti, cosplayer e ospiti di altro genere.

Tra i presenti, ci saranno:

Gaspare Vinto, sassofonista che per passione si diletta nell'adattare e performare brani e canzoni del cinema e più in generale dell'audiovisivo, come la colonna sonora de Il Signore degli Anelli e Star Wars. Proprio per l'occasione, suonerà i temi della saga creata da George Lucas.

Associazione Florence Knights è un gruppo di fan che ormai da qualche anno, opera nel fiorentino con l'intento di proporre coreografie ispirate dai film sulla "galassia lontana lontana", oltre a indossare letteralmente i panni dei protagonisti delle trilogie grazie ai costumi da loro fedelmente riprodotti.

Associazione Ouroboros è attiva nell'empolese per proporre giochi di ruolo dal vivo e altre attività ludiche. Per il cine-raduno su Star Wars, avranno il compito di mostrare ai visitatori come si costruisce un famoso oggetto di scena del film: la "spada laser".

La proiezione vera e propria avverrà alle 21.30 ma le attività cominceranno alle 18:30 con i combattimenti fittizi della Florence Knights. I cavalieri dell'associazione illumineranno le strade di Via Cosimo Ridolfi con i colori delle loro spade laser. Parallelamente a questo, la redazione de Il Bosone terrà dei quiz a tema nell'atrio del cinema. Previsti, infatti, diversi premi in palio per coloro che decideranno di aderirvi. Infine, alle 20:30, spazio al Talk con gli appassionati durante il quale Gaspare Vinto suonerà dal vivo alcuni brani della saga.

È la prima volta che un cineforum di Star Wars ha luogo sul territorio empolese. Deborah Bertini, manager del cinema Excelsior, ha approvato con entusiasmo l'iniziativa.

Fonte: ilBosone.com

