Nonostante l'obbligo di firma, tenta furto in appartamento

Era sottoposto all'obbligo di firma, ma si è comunque introdotto in un appartamento per rubare. Sfortunatamente per lui il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Per l'uomo, un 34enne pugliese, il gip di Firenze ha quindi chiesto e ottenuto la custodia in carcere. L'uomo è accusato di aver commesso un furto in abitazione su lungarno Soderini lo scorso 30 settembre. La polizia starebbe cercando un complice che faceva da palo, così come sembrerebbe dalle registrazioni delle telecamere.

