Alberi di Natale, come riciclarli tra Prato e Pistoia

Al via anche quest’anno la raccolta degli alberi di Natale (abeti rossi) che possono essere consegnati a partire da venerdì 3 gennaio presso uno dei 37 punti di raccolta appositamente allestiti da Alia Servizi Ambientali SpA sul territorio provinciale pratese ed in 3 comuni pistoiesi ( area ex Cis). Gli abeti, fino a lunedì 13 gennaio 2020, possono essere lasciati direttamente dagli utenti presso i seguenti punti pubblici di raccolta o sedi ed Ecocentri di Alia Servizi Ambientali SpA:

- Prato: Sede Alia di via Paronese (fuori dall'ingresso); piazza Mercatale (area pedonale nei pressi del giardino centrale); Centro di Scienze Naturali (sede); via Marradi (angolo viale Galilei); via Marie Curie (slargo in angolo con via A. Carlesi); via Ofanto (parcheggio davanti alla chiesa); via del Guado a Narnali (di fronte a via Ortigara), via Mazzei-La Querce (parcheggio di fronte alla chiesa); viale Borgovalsugana (parcheggio vicino alla chiesa); piazza della Pietà (parcheggio); via Soffici (parcheggio vicino alla chiesa); piazza Gelli località San Giusto; via per Iolo (vicino al campo sportivo); piazzale di Sorniana - Vergaio (parcheggio); via Caduti senza croce - Maliseti (vicino alla chiesa); via delle Gardenie (vicino alla chiesa); via delle Badie 93 (retro della scuola); via Picasso angolo via del Cittadino (ai giardini pubblici) ; via Marx (giardini pubblici); via dell'Alberaccio angolo via Vivaldi; via Papa Giovanni Paolo I° (nei pressi della chiesa).

- Cantagallo: Carmignanello (di fronte alle scuole elementari).

- Carmignano: Piazzale del cimitero di Comeana; via Baccheretana (zona Casa rossa); piazza San Michele.

- Montemurlo: Via Labriola (piazzetta Bindi); via Deledda (di fronte alla scuola elementare di Fornacelle); piazza Amendola (località Oste); Ecocentro Alia di via Puccini.

- Poggio a Caiano: Viale Galilei (di fronte al palazzetto dello sport); via Ponte a Tigliano (lato opposto a piazza 1° Maggio); via Matteotti (parcheggio esterno Pam).

- Vaiano: Ecocentro Alia di via Borgonuovo.

- Vernio: via di Costozze (nei pressi del fontanello).

- Agliana: Ecocentro Alia Maciste di Montale, via W. Tobagi 16/A.

- Quarrata: Ecocentro Alia, via Bocca di Gora e Tinaia.

- Montale: Ecocentro Alia Maciste di via Walter Tobagi 16/A.

Per conoscere gli orari di apertura degli Ecocentri è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it o contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30, ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Ufficio Stampa Alia Servizi Ambientali SpA

