Autocarro urta il soffitto del sottopasso ferroviario ed esce fuori strada: in ospedale il conducente

Incidente questo pomeriggio a Livorno, in via Firenze, presso il sottopasso ferroviario. Un autocarro ha urtato con il braccio della gru di bordo il soffitto del sottopasso uscendo quindi di strada. Il conducente rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto, oltre i sanitari, anche i vigili del fuoco.

Il personale ha provveduto a mettere in sicurezza l'autocarro incidentato. Sul posto anche personale tecnico della Protezione Civile del comune e tecnico delle Ferrovie. Il ponte, a seguito dei controlli, non avrebbe riportato danni strutturali.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto ad eliminare alcune parti di intonaci danneggiati ed in potenziale pericolo di distacco.

