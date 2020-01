La Befana fa tappa ad Avane con un pizzico di magia

La Befana sarà al circolo Arci di Avane lunedì 6 gennaio. Si comincerà alla ore 16,00 con “Tale illusionist”, uno spettacolo di magia per grandi e piccini.

Si tratta di giochi e magie che terranno incollati alla sedia tutti quelli che decideranno di passare un pomeriggio in allegria tra babbi, mamme, nonni e bambini di ogni età.

Poi ci sarà l’arrivo della Befana che sarà a disposizione per tutti quelli che vorranno farsi foto o selfie insieme a lei, oppure chiacchierare con la nonna più famosa del mondo.

Avrà con sé un bel sacco di calze piene di ogni dolciume che distribuirà gratis a tutti i bambini presenti. Unico impegno appunto è quello di esserci perché lei è molto pignola e chi non c’è non prende un bel niente. Insomma vale la pena di andare a passare un paio d’ore in compagnia di amici che avranno fatto la stessa scelta. Non sono escluse sorprese!

Fonte: Circolo Arci di Avane

