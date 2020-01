Colpo in un supermercato di Firenze la notte scorsa, in via Dante Alighieri. Ignoti avrebbero portato via circa 10mila euro. Sarebbero entrati forzando sia il bandone che la porta d'ingresso, poi una volta dentro hanno trovato la cassaforte, svuotandola dei contanti attraverso un foro praticato sul retro. Indaga la polizia.

Tutte le notizie di Firenze