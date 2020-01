Donne Cgil Firenze, la mostra 'Matite per le Donne' al Polo Universitario di Novoli

Il Coordinamento Donne della CGIL di Firenze, in collaborazione con il Quartiere 5 di Firenze, Quartiere San Donato, Associazione Piazza San Donato e Garden Eventi, dal 3 al 12 gennaio porta la mostra "Matite per le donne" in Piazza Ugo di Toscana, la piazza del Polo Universitario di Novoli, a Firenze.

Una mostra di 80 vignette, disegnata da 29 satirici italiani, facenti parte del gruppo Vignettisti per la Costituzione, che tratta il delicatissimo e attuale tema della violenza, delle discriminazioni e degli stereotipi di genere.

La mostra sarà aperta domani pomeriggio (03.01.2020) e tre saranno gli eventi correlati:

- Sabato 4 Gennaio, ore 15:00, presentazione del libro "La verità delle donne vittime del conflitto armato in Colombia"

- Lunedi 6 Gennaio, Befana, saranno protagonisti i bambini che potranno disegnare insieme ai vignettisti, rappresentando la figura femminile vista coi loro occhi

- Sabato 11 Gennaio, ore 16:30, iniziativa dal titolo "Donne che amano troppo"

"Ringraziamo le realtà e le istituzioni di quartiere coinvolte per darci la possibilità di portare all'esterno, all'attenzione di cittadine e cittadini, un tema importante e delicato come quello della violenza sulle donne che deve essere affrontato innanzitutto dal punto di vista culturale e su cui tanto lavoro c'è ancora da fare. Per l'importanza della tematica, ci aspettiamo coinvolgimento e partecipazione da parte di tutte e tutti", dichiara Cristina Arba, responsabile Coordinamento donne Cgil Firenze.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

