Droga di ogni tipo nella sua casa a Carmignano: arrestato 29enne

Nella serata di ieri i carabinieri della compagnia di Signa hanno arrestato P.M., 29enne pregiudicato per reati della stessa specie, perchP trovato in possesso di circa 150 grammi di "marijuana", oltre a varie dosi di “ketamina”, “MDMA”, “ecstasy” e “hashish”, oltre che ad una bilancina di precisione ed al materiale per il confezionamento. Gli operanti lo hanno trovato in un’abitazione nel comune di Carmignano. A quel punto è scattata la perquisizione nel corso della quale, in alcuni locali nell'esclusiva disponibilità dell’arrestato, era ben nascosta la sostanza stupefacente. L'operazione si inserisce nel più ampio contesto dei controlli finalizzati a contrastare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento agli eventi connessi con i festeggiamenti del capodanno

Tutte le notizie di Carmignano