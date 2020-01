A Empoli la Befana arriva coi Vigili del Fuoco

Sarà ancora una volta un’Epifania speciale quella che attende lunedì 6 gennaio tutti i bambini di Empoli. Sarà la terza edizione, ancora più bella e grande. Empoli ospita la ‘Befana dei Vigili del Fuoco’. Viene riproposta la manifestazione che ha riempito piazza Farinata degli Uberti di famiglie e bambini negli ultimi due anni.

L’associazione Centro Storico Empoli, col patrocinio del Comune di Empoli, in stretta collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e il Distaccamento di Empoli, presenta l’evento che si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, a partire dalle 17, in Piazza Farinata degli Uberti.

È previsto intorno alle 17.00 un corteo per le strade del centro storico con i Re Magi e tante befane al seguito che arriveranno sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea. Poi la deposizione dei doni ai piedi del presepe, sotto la stella cometa illuminata, quindi, dopo il rintocco delle 18 del campanile, la Befana si calerà dalla torre campanaria della Collegiata di Sant’Andrea per arrivare in piazza dove ci saranno alcune sue aiutanti a distribuire dolcetti.

L’evento sarà anticipato, di mattina, da una visita nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli per portare calze alle bambine e ai bambini ospiti. Il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria e neonatologia del San Giuseppe di Empoli: «Ringrazio i Vigili del Fuoco per questa bella iniziativa che porterà gioia e sorpresa tra i nostri piccoli ospiti. Con il loro operato che rafforza sentimenti di vicinanza, i Vigili rivestono un ruolo sempre più importante per la nostra comunità e per tutta la società».

Gli eventi 2018 e 2019 ha avuto un notevole successo ed ecco che, grazie anche al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Fallani Caramelle, con sede al Terrafino di Empoli, proprio a due passi dal distaccamento dei pompieri di Empoli, la Befana torna in piazza nel 2020 per dare spettacolo e divertire bambini e famiglie. Un evento che si svolge anche grazie alla disponibilità della Propositura e di Don Guido Engels.

La Befana si calerà dal punto più alto di Empoli, quindi camminerà su uno dei tetti degli edifici attorno alla chiesa, poi con la scala scenderà in Piazza ai piedi della grande cometa che domina la fontana. A seguire la tradizionale consegna e il lancio di migliaia di dolcetti offerti da Fallani.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, distaccamento di Empoli, sarà presente con la Befana interpretata da personale operativo che, grazie a metodi SAF (Speleo Alpino Fluviale), si calerà dal Campanile dando prova di capacità acrobatiche non indifferenti.

L'evento vede la collaborazione della Compagnia di Sant’Andrea che organizza annualmente il Volo del Ciuco, oltre all'associazione Centro Storico di Empoli e a Confesercenti. Fondamentale il supporto della Misericordia, della VAB e dei loro volontari.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

