Esenzioni e agevolazioni per chi ristruttura tetti e facciate e diminuisce la Cosap

Continua l’azione rivolta ad incentivare l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali su tutto il territorio di Cascina, nonché agevolare famiglie e imprese nel ristrutturare gli immobili – commentano il sindaco reggente Dario Rollo e l’assessore al commercio Patrizia Favale. Dopo aver stanziato risorse negli ultimi 2 anni erogando contributi a fondo perduto come rimborso del 50% dei canoni di locazione ai nuovi negozi che hanno aperto in centro storico e come quota per le ristrutturazioni dei locali delle attività esistenti (azione che sarà ripetuta anche nel 2020), nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento Cosap che ha previsto ulteriori e numerose agevolazioni per il commercio, l’artigianato, le famiglie, le associazioni e le imprese edili. Infatti, sono stati esclusi dal pagamento del canone di occupazione spazio pubblico per attività edilizie tutti coloro che decideranno di ristrutturare la facciata e il tetto della propria abitazione nel centro storico mentre è stato diminuito dal 50% al 75% il canone su tutto il restante territorio comunale.

La completa esenzione anche per enti religiosi, enti del Servizio Sanitario Nazionale, Enti locali e immobili appartenenti allo Stato che interverranno per la ristrutturazione degli edifici di proprietà e che sono utilizzati per la propria precipua attività in tutte le zone della città. Deliberata anche la riduzione del 15% del canone di occupazione spazio pubblico, sia temporaneo che permanente, per tutti i pubblici esercizi che occupano spazio pubblico con tavolini, sedie, gazebi, ombrelloni, fioriere, panchine e tende ed è stato confermato anche per il 2020 l’esclusione dal pagamento del canone, per i primi due anni, per tutte le nuove attività commerciali o artigianali che apriranno sul territorio comunale, indipendentemente dalla zona. L’esclusione dal pagamento del canone nei primi due anni si estende anche ad attività già esistenti, nel caso di apertura di nuove unità locali alle quali sarà riconosciuta l’esclusione dal pagamento. Si è confermata l’esenzione della Cosap per i condomini che hanno fatto richiesta di occupazione permanente con contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.

Oltre a prevedere esenzioni totali, si sono confermate le tariffe particolari per le occupazioni effettuate per l’installazione di giostre (luna park) e per la realizzazione di feste patronali/sagre e manifestazioni storiche. Confermate le agevolazioni, previste anche lo scorso anno, quale la riduzione del canone del 50% della tariffa base per le occupazioni per attività promozionale a carattere commerciale (quale ad esempio mercatini e sagre, somministrazioni temporanee di alimenti e bevande) promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune, quelle promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro e le occupazioni temporanee superiori a 15 giorni consecutivi.

Insieme alle politiche economiche previste nel bilancio approvato qualche giorno fa e alle azioni condotte fino ad oggi sin dall’insediamento, questa è la dimostrazione di un’azione politica volta ad incentivare le attività commerciali e artigianali e offrire sempre maggiori incentivi e aiuti a tutte i soggetti che si impegnano nell’organizzazione di eventi culturali, sociali, sportivi e di promozione turistica sul territorio. Quest’anno abbiamo anche voluto dare un segnale concreto ai proprietari di immobili per ristrutturare le proprietà e alle imprese edili che hanno sofferto della crisi del settore negli ultimi anni – conclude Rollo.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Cascina